«Шанхай Шеньхуа» готов позволить «МЮ» продлить аренду Игало до января

«Шанхай Шеньхуа» готов разрешить «Манчестер Юнайтед» продлить аренду нападающего Одиона Игало, сообщает Sky Sports.

По информации источника, китайский клуб согласен оставить 30-летнего нигерийца в Англии до января 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что у «МЮ» возникли проблемы в переговорах с «Шанхаем».

Игало выступает за «МЮ» с зимы 2020 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду. Нынешнее арендное соглашение с английским клубом заканчивается 31 мая.