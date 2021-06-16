Шакири высказался о своем возможном уходе из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шакири прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды.

«В данный момент мне не очень хочется обсуждать это. У меня есть контракт с «Ливерпулем». После Евро я поговорю со своим агентом, и мы вместе взглянем на ситуацию. После этого мы решим, что делать дальше», — приводит Sky Sports слова Шакири.

В сезоне-2020/21 Шакири провел 22 матча за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего швейцарца в 12 миллионов евро, контракт футболиста с мерсисайдцами действует до конца июня 2023 года.

8 июня сообщалось, что Шакири может продолжить карьеру в «Лацио».