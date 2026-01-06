Карлсен с иронией отреагировал на отставку Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Норвежский шахматист Магнус Карлсен отреагировал на увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее, в январе 2025 года, гроссмейстер уже призывал к отставке специалиста из английского клуба.

«Они потратили год на оценку ситуации», — написал Карлсен с своих социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Аморима с поста главного тренера 5 января. Португалец работал в клубе с ноября 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» назначен Даррен Флетчер, который возглавлял команду до 18 лет.