Шачири о плохой форме «Ливерпуля»: «Мы же не роботы»

Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шачири поделился мнением о неудачных результатах команды в последних матчах.

«Мы — обычные люди, у которых бывают взлеты и падения. Мы же не роботы, которые постоянно могут выступать на мощности в 200 процентов. Со всеми в АПЛ сложно играть. Проблемы есть не только у нас», — цитирует Daily Mail Шачири.

В последних 5 матчах «Ливерпуль» потерпел 3 поражения. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 очками.