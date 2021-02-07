Шачири о плохой форме «Ливерпуля»: «Мы же не роботы»
11:47
Нападающий «Ливерпуля» Джердан Шачири поделился мнением о неудачных результатах команды в последних матчах.
«Мы — обычные люди, у которых бывают взлеты и падения. Мы же не роботы, которые постоянно могут выступать на мощности в 200 процентов. Со всеми в АПЛ сложно играть. Проблемы есть не только у нас», — цитирует Daily Mail Шачири.
В последних 5 матчах «Ливерпуль» потерпел 3 поражения. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 40 очками.
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