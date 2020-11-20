Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Шачири намерен покинуть «Ливерпуль» зимой

18:04
Теги:

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири намерен покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Швейцарец рассчитывал, что ему будут давать больше игрового времени, однако тренер «красных» Юрген Клопп видит в 29-летнем футболисте лишь игрока запаса.

К швейцарцу проявляют интерес «Галатасарай» и «Монако». Летом появлялась информация, что игроком интересовался ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Шачири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир