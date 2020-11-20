Шачири намерен покинуть «Ливерпуль» зимой

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири намерен покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Швейцарец рассчитывал, что ему будут давать больше игрового времени, однако тренер «красных» Юрген Клопп видит в 29-летнем футболисте лишь игрока запаса.

К швейцарцу проявляют интерес «Галатасарай» и «Монако». Летом появлялась информация, что игроком интересовался ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Шачири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ.