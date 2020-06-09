Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен
20:54
Клубы первой и второй английских лиг проголосовали за досрочное завершение текущего сезона. Это решение они приняли на совещании с Английской футбольной лигой. На нем также утвердили итоговые таблицы турниров.
В первой лиге по итогам путевку в Чемпионшип получили «Ковентри» и «Ротерем».
Во второй лиге занявшие первые три места «Суиндон Таун», «Крю» и «Плимут» получили право на повышение в классе.
Сезон в АПЛ возобновится 17 июня.
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