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Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен

20:54

Клубы первой и второй английских лиг проголосовали за досрочное завершение текущего сезона. Это решение они приняли на совещании с Английской футбольной лигой. На нем также утвердили итоговые таблицы турниров.

В первой лиге по итогам путевку в Чемпионшип получили «Ковентри» и «Ротерем».

Во второй лиге занявшие первые три места «Суиндон Таун», «Крю» и «Плимут» получили право на повышение в классе.

Сезон в АПЛ возобновится 17 июня.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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