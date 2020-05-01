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Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня на нейтральных полях

18:20
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах против защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди. Фото ФК «Ливерпуль»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах против защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди. Фото ФК «Ливерпуль»

Сегодня, 1 мая, состоялось общее собрание английской премьер-лиги. Клубы обсудили варианты возобновления сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

В официальном пресс-релизе отмечается, что приоритетами остаются здоровье и безопасность игроков, тренеров, руководителей, сотрудников клубов и болельщиков. Пока никаких официальных решений не принято, однако отмечается, что клубы выступают за то, чтобы доиграть сезон.

При этом портал The Sun утверждает, что клубы склоняются к тому, чтобы возобновить сезон 12 июня, если правительство даст добро.

К тренировкам игроки рассчитывают приступить 18 мая, а игры будут проводиться в сжатые сроки и на нейтральных стадионах.

Предлагается провести оставшиеся игры на ограниченном количестве арен: стадионах «Вест Хэма», «Арсенала» и Манчестер Сити".

Следующее собрание клубов состоится 8 мая, через сутки после следующего объявления правительства по карантину.

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