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Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня

07:12
Пустой стадион. Фото AFP
Пустой стадион. Фото AFP
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Сегодня, 11 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина. Предполагается, что будет принято решение возобновить спортивные турниры в следующем месяце, если позволит обстановка в стране, сообщает The Telegraph.

Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии. Испания также ориентируется на 12 июня.

В Великобритании всего зарегистрировано 219 183 случая заболевания коронавирусной инфекцией — третий результат в мире.За весь период зафиксировано 31 855 летальных исходов — второй показатель.

Клубы АПЛ встревожены возможностью проведения матчей на нейтральных полях

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