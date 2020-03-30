Сезон в АПЛ могут завершить в июле

Руководство АПЛ рассматривает возможность завершения сезона летом, сообщает The Independent. Предполагается, что матчи пройдут в июне и июле. Правительству Великобритании нравится идея проведения хотя бы одной встречи в день.

С большой долей вероятности сезон будет завершен без зрителей на трибунах. Место проведения — стадионы в Лондоне и тренировочные поля. Предполагается, что клубы будут ограничены карантинными базами.

Руководство АПЛ надеется, что чемпионат будет возобновлен в начале мая. При этом в лиге осознают, что, скорее всего, придется играть при пустых трибунах.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен с 13 марта до 4 апреля, 19 марта срок сдвинули до 30 апреля. Командам осталось провести 92 матча.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.