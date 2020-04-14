Сезон в Англии может возобновиться 6 июня, матчи пройдут без зрителей

Сезон в Англии возобновится 6 июня, сообщает ESPN. На эту дату ориентируются представители Чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2. Клубы АПЛ в пятницу проведут видеоконференцию и могут последовать примеру. Предполагается, что матчи пройдут без зрителей.

Для возобновления сезона в начале июня командам потребуется три недели на подготовку. Игроки приступят к занятиям на базах в середине мая. Вероятно, клубам придется задействовать нейтральные поля.

В мире зарегистрированы 1 919 913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 119 483 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 449 589 человек выздоровели за время пандемии.

В Великобритании количество зараженных составляет 89 571 человек — шестой показатель среди всех стран мира. Количество летальных исходов — 11 329.