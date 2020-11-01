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Сезон АПЛ не будет остановлен, несмотря на новый карантин

15:15
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Английская премьер-лига и остальной профессиональный спорт в смогут продолжить сезон, несмотря на новый национальный карантин продолжительностью в четыре недели, сообщает BBC.

Резкий рост количества заразившихся коронавирусом заставил власти Великобритании пойти на самые серьезные меры — как и в марте, когда футбольный сезон был остановлен до июня.

На сей раз премьер-министр Борис Джонсон разрешил не ставить футбол на паузу, однако пабы, рестораны и непродовольственные магазины будут закрыты.

При этом останутся открытыми школы, университеты и колледжи. Продолжают свою работу суды и строительные организации.

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