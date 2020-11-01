Сезон АПЛ не будет остановлен, несмотря на новый карантин
Английская премьер-лига и остальной профессиональный спорт в смогут продолжить сезон, несмотря на новый национальный карантин продолжительностью в четыре недели, сообщает BBC.
Резкий рост количества заразившихся коронавирусом заставил власти Великобритании пойти на самые серьезные меры — как и в марте, когда футбольный сезон был остановлен до июня.
На сей раз премьер-министр Борис Джонсон разрешил не ставить футбол на паузу, однако пабы, рестораны и непродовольственные магазины будут закрыты.
При этом останутся открытыми школы, университеты и колледжи. Продолжают свою работу суды и строительные организации.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.