Сезар Аспиликуэта: "Могу извиниться перед фанатами, это неприемлемо"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта извинился перед болельщиками "синих" за разгромное поражение от "Манчестер Сити" со счетом 0:6.

– Это один из худших вечеров в моей карьере. Трудно объяснить, что произошло. Первые пять или шесть минут прошли хорошо, но этого недостаточно. Это очень расстраивает и разочаровывает. Мы пропускаем много голов, и мы не можем принять это.



Когда вы проигрываете со счётом 0:6, то должны признать, что играли плохо и допускали ошибки. Мы знали, что будет сложно. Когда мы выиграли на "Стэмфорд Бридж", это было потому, что мы хорошо играли и действовали командно. Но сегодня это было не так.



Все, что я могу сделать, это извиниться перед фанатами, потому что это неприемлемо.

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии (6:0). Хет-триком отметился форвард Серхио Агуэро, дубль оформил нападающий Рахим Стерлинг, два результативных паса на счету защитника Александра Зинченко.

"Манчестер Сити" набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. "Челси" с 50 баллами занимает 6-ю строчку.