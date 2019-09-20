Сестра погибшего Эмилиана Сала была возмущена слитыми фото тела футболиста

Ромина Сала, сестра футболиста Эмилиано Сала, возмущена тем, что после гибели ее брата кто-то выложил в сеть фотографии его тела. Сала перешел зимой из «Нанта» в «Кардифф Сити», но разбился в авиакатастрофе по пути из Франции в Англию.

— Я видела фотографии тела Эмилиано, слитые в Инстаграм, и не могла поверить,что есть настолько злые люди, которые могли это сделать, — цитирует The Sun Ромину Сала. — Я старалась, чтобы они не попали в соцсети. Моя мама старалась не видеть эти ужасные снимки.

Я очень расстроилась, что люди начали шутить по этому поводу. Я никогда не сотру снимки из своей памяти. Мой брат и моя мама тоже не могут забыть об этом. Жить с этим образом перед глазами очень тяжело.