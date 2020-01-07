Сеск Фабрегас: «Я обсуждал переход в «МЮ» с Мойесом»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, что в прошлом мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Он признался в этом в своем Twitter, отвечая на вопрос о том, насколько близок был к переходу в «МЮ».

— Я бы не сказал, что был близок, — написал Фабрегас. — Но я говорил об этом несколько раз с Дэвидом Мойесом.

Напомним, что Мойес возглавлял «МЮ» с 2013 по 2014 год. Фабрегас в это время играл за «Барселону», а в 2014 году перешел в «Челси».