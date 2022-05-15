Сесар Аспиликуэта: «Челси» трудно принять поражение в серии пенальти»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился эмоциями после финального матча Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:0, 5:6 — по пенальти).

«Это непросто. Хотело, чтобы результат был другим, мы разочарованы. В серии пенальти мы старались сделать все возможное для победы, но ничего не получилось. Таков футбол. Сложно это принять, и проблему с пенальти нужно как-то решать. Мы не первый раз оказываемся не лучшей командой в этом компоненте. Нам больно», — цитирует Аспиликуэту пресс-служба «Челси».

В основное и дополнительное время команды не забили голов — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались мерсисайдцы — 6:5. Решающий удар в серии 11-метровых нанес защитник Костантинос Цимикас.