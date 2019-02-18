Сесар Аспиликуэта: "МЮ" - сильный соперник, хоть они и проиграли "ПСЖ"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта - о матче с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Кубка Англии.

- Мы знаем, что в понедельник будет сложный матч, это Кубок Англии, и мы понимаем, как важен этот турнир, нам нужно продемонстрировать свой уровень, быть на пике формы, потому что нам необходимо победить, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Мы знаем, что подходим к концовке сезона, и каждый матч будет как финал, начиная уже с понедельника. Нам нужно двигаться шаг за шагом. Мы осознаем, что Кубок Англии – это нечто особенное, как и встреча с "МЮ". Мы сейчас являемся обладателями кубка, так что матч важный, нужно быть готовыми к сражению. Мы играли с "МЮ" в финале прошлого сезона. Дома это будет прекрасный матч с потрясающей атмосферой. Мы должны быть готовы к борьбе, потому что это сильный противник, хотя они и проиграли "ПСЖ". Надеюсь, поединок будет интересным, и мы пройдем дальше.

Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 22.30 по московскому времени.