Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта​ рассчитывает выиграть Лигу Европы в этом сезоне. "Синие" в полуфинале турнира сыграют с "Айнтрахтом".

- Лига Европы – это тоже очень важный трофей, и мы много трудились в этом турнире, начиная с сентября, - цитирует пресс-служба клуба Аспиликуэта. - Мы находимся в хорошей ситуации и в этом турнире, и в АПЛ, нам осталось два матча, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Все в наших руках, но впереди еще много работы, однако мы доказали, что можем биться за наши цели. Атмосфера в раздевалке очень хорошая, как всегда, и мы много работаем, чтобы уверенно и максимально хорошо завершить сезон.