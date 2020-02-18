Сесар Аспиликуэта: «Хотя бы подойдите к монитору- это займет 30 секунд»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ.

— В двух ключевых моментах мы проиграли матч, — приводит слова Аспиликуэты BBC. — У нас были хорошие шансы, мы хорошо выглядели.

Что меня разочаровывает, так это то, что важные решения принимает судья на мониторе. Арбитры должны идти к монитору, чтобы принимать решения. Конечно, при голе Зумы я толкнул Уильямса, но и меня толкнули. Хотя бы подойдите к монитору- это займет 30 секунд. Судья на поле должен быть тем, кто принимает решения.

Мы очень разочарованы и не можем прятаться за ВАР. Растеряли все преимущество, которое у нас было. Впереди решающие игры. В субботу против «Тоттенхэма» будет большое лондонское дерби.