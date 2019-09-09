Сери подал жалобу на «Ниццу» за мошенничество

Полузащитник «Фулхэма» Жан-Микаэль Сери, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Галатасарай», подал жалобу на свою бывшую команду — «Ниццу». Он обвиняет клуб в мошенничестве, сообщает Sky Sports.

Сери перешел в «Фулхэм» вместе с Максимом Ле Маршаном за 24,6 миллиона евро. Лондонский клуб заплатил за Сери 12 миллионов, а за его партнера — 12,6.

Однако представители Сери настаивают, что реальная цена футболиста составила 18,6 миллиона. Клуб подтасовал документы, чтобы сэкономить на бонусных выплатах.

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