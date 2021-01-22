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Серхио Ромеро может перейти в «Брайтон»

22:31
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает TyC Sports. Аргентинский голкипер в ближайшее время должен присоединиться к «Брайтону».

33-летний голкипер выступает за «МЮ» с лета 2015 года, однако за весь этот срок провел только 56 матчей, преимущественно в кубковых турнирах. В этом сезоне, помимо основного голкипера Давида де Хеа, в команду вернулся перспективный резервист Дин Хендерсон, и экс-голкипер сборной Аргентины стал номинально третьим вратарем.

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