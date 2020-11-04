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Серхио Регилон: «На базе «Тоттенхэма» установили лунки для гольфа ради Бэйла»

13:14
Гарет Бэйл. Фото Instagram
Гарет Бэйл. Фото Instagram
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Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон рассказал о том, как его партнер по команде, Гарет Бэйл чувствует себя после возвращения в лондонский клуб. Бэйл и Регилон вместе выступали за «Реал» и стали игроками «шпор» летом 2020 года.

— Гарет серьезно изменился, — приводит Cadena SER слова Регилона. — Язык для него — все. Он не так плохо говорит по-испански, на таком же уровне, что и я по-английски, но общение, привычки... Он выглядит в Англии гораздо счастливее. Не уверен, вернется ли он в Мадрид.

Больше всего меня удивило то, что на базе «Тоттенхэма» установили лунки для гольфа. Я спросил, зачем это сделали, а мне сказали, что это ради Гарета! Я просто поверить не мог! Маленькие поля, метров по 30, и это ради Бэйла.

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