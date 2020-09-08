Защитник «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи экс-хавбеку «Королевского клуба» Хамесу Родригесу, который перешел в «Эвертон».

— Удачи тебе, друг! Хотя, с такой левой ногой и таким талантом она тебе и не понадобится, — написал в сторис своего Instagram Рамос. — До встречи, брат. Всего тебе наилучшего.

В прошлом сезоне Хамес Родригес провел за «Реал» 14 матчей и забил 1 гол. В понедельник было объявлено о переходе 29-летнего колумбийца в «Эвертон».