Серхио Рамос — Хамесу: «Удачи в «Эвертоне»! Хотя, с такой левой ногой она и не понадобится»
09:28
Защитник «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи экс-хавбеку «Королевского клуба» Хамесу Родригесу, который перешел в «Эвертон».
— Удачи тебе, друг! Хотя, с такой левой ногой и таким талантом она тебе и не понадобится, — написал в сторис своего Instagram Рамос. — До встречи, брат. Всего тебе наилучшего.
В прошлом сезоне Хамес Родригес провел за «Реал» 14 матчей и забил 1 гол. В понедельник было объявлено о переходе 29-летнего колумбийца в «Эвертон».