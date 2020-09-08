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Серхио Рамос — Хамесу: «Удачи в «Эвертоне»! Хотя, с такой левой ногой она и не понадобится»

09:28
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Защитник «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи экс-хавбеку «Королевского клуба» Хамесу Родригесу, который перешел в «Эвертон».

— Удачи тебе, друг! Хотя, с такой левой ногой и таким талантом она тебе и не понадобится, — написал в сторис своего Instagram Рамос. — До встречи, брат. Всего тебе наилучшего.

В прошлом сезоне Хамес Родригес провел за «Реал» 14 матчей и забил 1 гол. В понедельник было объявлено о переходе 29-летнего колумбийца в «Эвертон».

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