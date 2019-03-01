Серхио Агуэро встал в один ряд с Анри и Ширером

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал шестым игроком английской премьер-лиги, которому удалось оформить более одного хет-трика за календарный месяц, сообщает портал Squawka.
Список игроков, которые добивались этого достижения, выглядит следующим образом:
Лес Фердинанд – апрель 1993 г.
Иан Райт – март 1994 г.
Алан Ширер – январь 1995 г.
Тьерри Анри – апрель 2004 г.
Харри Кейн – май и декабрь 2017 гг.
Серхио Агуэро – февраль 2019 г.
В этом сезоне аргентинец провел за "Сити" 33 матча и забил 25 мячей.
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