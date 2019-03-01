Серхио Агуэро встал в один ряд с Анри и Ширером

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал шестым игроком английской премьер-лиги, которому удалось оформить более одного хет-трика за календарный месяц, сообщает портал Squawka.

Список игроков, которые добивались этого достижения, выглядит следующим образом:

Лес Фердинанд – апрель 1993 г.

Иан Райт – март 1994 г.

Алан Ширер – январь 1995 г.

Тьерри Анри – апрель 2004 г.

Харри Кейн – май и декабрь 2017 гг.

Серхио Агуэро – февраль 2019 г.

В этом сезоне аргентинец провел за "Сити" 33 матча и забил 25 мячей.​