Сен-Максимен — 148-й автор гола «Ньюкасла» в АПЛ. Это второй показатель в Англии
22:59
Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен открыл счет в матче чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед». Для него это первый мяч в составе «сорок».
Форвард стал 148-м автором забитого мяча в составе «Ньюкасла» в премьер-лиге.
По этому показателю «Ньюкасл» занимает второе место в турнире. Только у «Вест Хэма» было больше авторов голов — 150 (за исключением голов в свои ворота).
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