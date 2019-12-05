Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен открыл счет в матче чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед». Для него это первый мяч в составе «сорок».

Форвард стал 148-м автором забитого мяча в составе «Ньюкасла» в премьер-лиге.

По этому показателю «Ньюкасл» занимает второе место в турнире. Только у «Вест Хэма» было больше авторов голов — 150 (за исключением голов в свои ворота).