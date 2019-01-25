Семья Эмилиано Салы продолжит поисковую операцию

Семья пропавшего нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы​ планирует продолжить поисковую операцию, сообщает Ole. По информации СМИ, семья 28-летнего аргентинца собирается за собственные средства нанять водолазов и лодки для поиска пропавшего футболиста.

Ранее сообщалось, что полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолета с Салой. В полиции сочли, что обнаружить живыми Салу и пилота уже нет шансов. С этим оказались несогласны родственники игрока.

Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший в "Кардифф" из "Нанта"​ три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь в Кардифф из Франции. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.