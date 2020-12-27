Сэм Эллардайс оценил игру «Вест Бромвича» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс похвалил свою команду за матч 15-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:1).

«Это было превосходно, — цитирует специалиста ВВС. — Против сильной команды с такой фантастической статистикой домашних матчей приходится много защищаться. Мы огорчили «Ливерпуль» настолько, насколько смогли. Нам удалось заработать драгоценное очко.

Не думаю, что у «Ливерпуля» было много ударов в створ сегодня, или что Сэм (Джонстон, вратарь «Вест Брома» — Прим. «СЭ») был под большим давлением. Люди будут говорить, что нам повезло, но, с другой стороны, игроки хорошо постарались и воспользовались шансом».

В составе хозяев гол забил Садио Мане. У гостей отличился Семи Аджайи.