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«Селтик» арендовал Форстера у «Саутгемптона»

22:53
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Вратарь «Саутгемптона» Фрейзер Форстер до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Селтик», сообщает официальный сайт шотландского клуба.

31-летний Форстер уже выступал за «Селтик». На его счету 3 чемпионства, 2 Кубка Шотландии и 193 матча. Ему принадлежит рекорд лиги по продолжительности сухой серии — 1256 минут. Он будет играть под 67 номером.

— Я очень рад быть здесь, такое ощущение, что возвращаюсь домой, рад вернуться в этот замечательный клуб. Теперь просто хочу приступить к тренировкам и играм, — прокомментировал переход Форстер.

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