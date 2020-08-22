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Сегодня капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр предстанет перед судом. Его арестовали в Греции за драку

14:00
Харри Магуайр. Фото Twitter
Харри Магуайр. Фото Twitter
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Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр сегодня предстанет перед судом, сообщает BBC.

В пятницу стало известно, что 27-летний англичанин был задержан полицией Миконоса (Греция) за драку возле одного из баров города около полуночи по местному времени. Сообщалось, что конфликт произошел между двумя группами англичан, в одной из которых находился футболист. Было задержано три человека, включая Магуайра. Греческая пресса сообщала, что задержанные оказывали сопротивление полицейским.

Адвокат Магуайра, Константинос Даривас заявил, что отвергает все обвинения и выразил уверенность в том, что игрока отпустят без предъявления каких-либо обвинений.

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