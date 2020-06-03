Сегодня день рождения «Ливерпуля». Клубу не удалось оформить чемпионство к годовщине

Сегодня исполняется 128 лет со дня основания футбольного клуба «Ливерпуль».

В текущем сезоне «красные» с большим отрывом лидируют в премьер-лиге. В активе у команды 82 очка после 29 игр. У идущего вторым «Манчестер Сити» 57 очков при матче в запасе. Из-за пандемии коронавируса «красные» не успели оформить чемпионство к годовщине со дня основания.

Команда 18 раз выигрывала чемпионат Англии. При этом им пока ни разу не удалось стать чемпионами после появления английской премьер-лиги. Также «Ливерпуль» семь раз выиграл Кубок Англии и восемь — Кубок английской лиги. 15 раз побеждал в матче за Суперкубок страны.

«Ливерпуль» — шестикратный победитель Кубка/Лиги чемпионов. Трехкратный обладатель Кубка УЕФА. Победитель клубного чемпионата мира-2019, четырехкратный обладатель Суперкубка УЕФА.