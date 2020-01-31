Седрик Суариш перешел в «Арсенал»
13:36
Защитник «Саутгемптона» Седрик Суариш перешел в «Арсенал». 28-летний португалец перешел в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт «канониров».
He's our Cedric! ?— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020
Welcome to London. Welcome to Arsenal.
? @OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU
Соареш стал игроком «святых» в 2019 году. До этого он выступал за «Интер».
В нынешнем сезоне Сауриш провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Суариш — чемпион Европы 2016 года вместе со сборной Португалии.
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