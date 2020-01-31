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Седрик Суариш перешел в «Арсенал»

13:36
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Защитник «Саутгемптона» Седрик Суариш перешел в «Арсенал». 28-летний португалец перешел в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт «канониров».

Соареш стал игроком «святых» в 2019 году. До этого он выступал за «Интер».

В нынешнем сезоне Сауриш провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Суариш — чемпион Европы 2016 года вместе со сборной Португалии.

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