Себальос заявил, что не хочет продлевать арендное соглашение с «Арсеналом»

Полузащитник Дани Себальос, выступающий за «Арсенал» на правах аренды из «Реала», заявил, что хотел бы вернуться в чемпионат Испании.

«У меня не очень хороший период, в этом году мне не хватает прошлогоднего постоянства. Если честно, мне больше нравится чемпионат Испании. В Англии больше конкуренции, но Испания больше подходит мне по стилю. Продлить аренду в «Арсенале» будет трудно и «Реалу», и мне. В августе мне исполнится 25 лет, хочется найти клуб, в котором я буду важен. Мне очень нравится «Бетис», я — фанат этой команды, не нравится ее тренер, Мануэль Пеллегрини. Смотрю каждый матч», — приводит Onda Cero слова Себальоса.

Себальос — воспитанник «Бетиса». В сезоне-2020/21 24-летний испанец провел 37 матчей за «Арсенал», на его счету 3 результативных передачи.