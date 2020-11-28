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Себальос заявил, что «Арсенал» был «практически мертв» до прихода Артеты

13:27
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Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос оценил вклад главного тренера команды Микеля Артеты.

— Команда была практически мертва до прихода Артеты, но с ним мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии, — приводит The Sun слова Себальоса. — Не прошло и года с момента, как он возглавил «Арсенал», но у нас произошли радикальные изменения. Артета — душа клуба, игроки доверяют ему на все 100 процентов.

В сезоне-2020/21 «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками, отставая на 5 очков от 4-й строчки.

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