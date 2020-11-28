Себальос заявил, что «Арсенал» был «практически мертв» до прихода Артеты
Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос оценил вклад главного тренера команды Микеля Артеты.
— Команда была практически мертва до прихода Артеты, но с ним мы выиграли Кубок и Суперкубок Англии, — приводит The Sun слова Себальоса. — Не прошло и года с момента, как он возглавил «Арсенал», но у нас произошли радикальные изменения. Артета — душа клуба, игроки доверяют ему на все 100 процентов.
В сезоне-2020/21 «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками, отставая на 5 очков от 4-й строчки.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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