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Себальос получил травму и пропустит ближайшие матчи «Арсенала»

16:03
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Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос не сыграет в ближайших матчах из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист травмировался в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (1:1). Указано, что у него повреждение подколенного сухожилия на левой ноге. Ожидается, что он сможет вернуться к тренировкам в середине декабря.

Также есть проблемы со здоровьем и у защитника Сеада Колашинаца — у него тоже повреждено левое подколенное сухожилие. Его участие в ближайшем матче АПЛ против «Саутгемптона» под вопросом. Босниец травмировался во время пребывания в национальной сборной.

23-летний Дани Себальос в текущем сезоне провел 17 матчей за «Канониров» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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