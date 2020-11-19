Себальос опроверг стычку с Давидом Луизом на тренировке «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос опроверг информацию о том, что у него произошла стычка с одноклубником Давидом Луизом.

24-летний испанец сделал репост новости о стычке, подписав ее «фэйк».

Ранее сообщалось, что после жесткого стыка на тренировке Давид Луис вспылил и ударил Себальоса в нос.

В текущем сезоне 33-летний бразилец провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и заработал желтую карточку. На счету 24-летнего испанца 11 матчей и один ассист.