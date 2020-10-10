Себальос объяснил, почему остался в аренде в «Арсенале» еще на год
Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал, почему решил остаться в «Арсенале» на правах аренды на второй сезон.
— Чтобы регулярно получать вызовы в сборную, нужно играть, — приводит Goal.com слова Себальоса. — Когда футболист счастлив, это к лучшему, поэтому я остался еще на один год в «Арсенале», где могу развивать свою карьеру дальше. В первый сезон все увидели настоящего Себальоса. Я стал гораздо лучше и счастлив продолжать выступать за «канониров».
В сезоне-2020/21 Себальос провел за «Арсенал» 6 матчей, на его счету 1 результативная передача.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.