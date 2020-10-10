Себальос объяснил, почему остался в аренде в «Арсенале» еще на год

Полузащитник «Реала» Дани Себальос рассказал, почему решил остаться в «Арсенале» на правах аренды на второй сезон.

— Чтобы регулярно получать вызовы в сборную, нужно играть, — приводит Goal.com слова Себальоса. — Когда футболист счастлив, это к лучшему, поэтому я остался еще на один год в «Арсенале», где могу развивать свою карьеру дальше. В первый сезон все увидели настоящего Себальоса. Я стал гораздо лучше и счастлив продолжать выступать за «канониров».

В сезоне-2020/21 Себальос провел за «Арсенал» 6 матчей, на его счету 1 результативная передача.