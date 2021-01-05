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Себальос не планирует оставаться в «Арсенале» после окончания аренды

17:35
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Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос заявил, что не планирует остаться в Лондоне после окончания срока аренды. Футболист намерен вернутся в мадридский «Реал», с которым связан контрактом до июня 2023 года.

«Моя цель — вернуться в «Реал» и быть важным игроком в лучшем клубе мира. Я верю, что однажды смогу вернуться и снова буду получать ту любовь, которую фанаты проявляли ко мне. По разным причинам я покинул клуб не лучшим образом», — сказал футболист в интервью Cadena SER.

Себальос проводит в «Арсенале» второй год на правах аренды. В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл 23 матча во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

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