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Сделка по продаже «Ньюкасла» может сорваться. Потенциальных покупателей подозревают в связи с пиратским сервисом

10:35
Продажа «Ньюкасла» может сорваться. Фото ФК «Ньюкасл».
Продажа «Ньюкасла» может сорваться. Фото ФК «Ньюкасл».
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Сделка по продаже «Ньюкасла» консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии может сорваться, утверждает Тhe Guardian.

Катарский медиахолдинг beIN Media Group передал руководству английской премьер-лиги документы, доказывающие связь между правительством Саудовской Аравии и телевизионно-стриминговым ресурсом BeoutQ, который незаконно транслирует ведущие спортивные турниры, включая матчи чемпионата Англии. В свою очередь покупатели отрицают связь с ресурсом.

Решение лиги по сделке о покупке «Ньюкасла», ожидавшееся в ближайшие несколько дней, может быть отложено на более поздний срок.

Ранее владелец «Ньюкасла» Майк Эшли согласился продать клуб саудовским инвесторам за 300 миллионов фунтов стерлингов.

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