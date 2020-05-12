Сделка по продаже «Ньюкасла» может сорваться. Потенциальных покупателей подозревают в связи с пиратским сервисом

Сделка по продаже «Ньюкасла» консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии может сорваться, утверждает Тhe Guardian.

Катарский медиахолдинг beIN Media Group передал руководству английской премьер-лиги документы, доказывающие связь между правительством Саудовской Аравии и телевизионно-стриминговым ресурсом BeoutQ, который незаконно транслирует ведущие спортивные турниры, включая матчи чемпионата Англии. В свою очередь покупатели отрицают связь с ресурсом.

Решение лиги по сделке о покупке «Ньюкасла», ожидавшееся в ближайшие несколько дней, может быть отложено на более поздний срок.

Ранее владелец «Ньюкасла» Майк Эшли согласился продать клуб саудовским инвесторам за 300 миллионов фунтов стерлингов.