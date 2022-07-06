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Сегодня, 14:13

Сделка по переходу защитника «Мидлсбро» Спенса в «Тоттенхэм» близка к завершению

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса за 15 миллионов фунтов, сообщает Telegraph.

По данным источника, после нескольких недель переговоров клубы пришли к принципиальному соглашению о подписании 21-летнего игрока, и они рассчитывают завершить сделку до этих выходных.

В сезоне-2021/22 Спенс выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, защитник помог команде вернуться в АПЛ. 21-летний англичанин забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «лесников».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Спенса в 7,2 миллиона фунтов.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/07/06/tottenham-poised-sign-15m-djed-spence/
Футбол
ФК Мидлсбро
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