Сделка по переходу защитника «Мидлсбро» Спенса в «Тоттенхэм» близка к завершению

«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса за 15 миллионов фунтов, сообщает Telegraph.

По данным источника, после нескольких недель переговоров клубы пришли к принципиальному соглашению о подписании 21-летнего игрока, и они рассчитывают завершить сделку до этих выходных.

В сезоне-2021/22 Спенс выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, защитник помог команде вернуться в АПЛ. 21-летний англичанин забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 50 матчах за «лесников».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Спенса в 7,2 миллиона фунтов.