"Счет не отражает разницу между уровнями команд". Пеллегрини - о разгроме 0:5 от "Манчестер Сити"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини после крупного домашнего поражения от "Манчестер Сити" (0:5) заявил, что разгромный счет не должен вводить в заблуждение.

- Тяжело что-либо говорить, когда проигрываешь 0:5, - сказал ВВС Пеллегрини. - Не думаю, что счет отражает разницу между командами. В первом тайме я не был доволен нашей игрой, а после перерыва мы давали сопернику слишком большой простор.

Возможно, нам нужно быть чуть агрессивнее. Я вам приведу статистику: "Манчестер Сити" сфолил 13 раз, мы – 5.

Что касается ВАР, то система справедлива по отношению к обеим командам в том виде, в каком мы ее используем. Гол был забит из офсайда, в случае с пенальти решили, что надо пробить еще раз. ВАР сделает результаты более справедливыми