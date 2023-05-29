Сборная России отреагировала на удаление поста «Арсенала» с поздравлением Аршавина

Сборная России по футболу отреагировала на удаление поста в Twitter-аккаунте «Арсенала» с поздравлением экс-форварда «канониров» Андрея Аршавина.

Сегодня, 29 мая, Аршавину исполнилось 42 года. Пресс-служба лондонского клуба опубликовала поздравление игроку. Позже этот пост стал недоступен.

Пост сборной России в Twitter. Фото Соцсети

«Вы можете удалить пост, но вы не сможете стереть свою историю», — написано в сообщении сборной России в соцсетях.

Россиянин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.