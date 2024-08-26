Сборная Англии выразила соболезнования в связи со смертью Эрикссона

Пресс-служба сборной Англии по футболу опубликовала пост соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера национальной команды Свен-Йорана Эрикссона.

Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. В январе Эрикссон в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

«Мы глубоко опечалены тем, что Свен-Йоран Эрикссон, руководивший «Тремя львами» с 2001 по 2006 год, скончался в возрасте 76 лет. Наши мысли сейчас с его семьей и друзьями. Покойся с миром, Свен. Тебя будет очень не хватать», — говорится в заявлении сборной Англии в соцсетях.

Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. В качестве главного тренера специалист работал в «Роме», «Фиорентине», «Бенфике», «Сампдории», «Лацио», сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лестере» и сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.