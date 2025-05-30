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30 мая 2025, 16:53

Сборная Англии по футболу посетит гонку «Гран-при Испании»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Сборная Англии по футболу вместе с главным тренером Томасом Тухелем посетит девятый этап «Гран-при Испании», сообщает GPblog.

Мероприятие пройдет 1 июня в Барселоне перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Андоррой.

Сейчас в личном зачете «Формулы-1» лидирует австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри с 161 очком. На втором месте — его британский напарник Ландо Норрис с 158 очками. Замыкает тройку сильнейших четырехкратный чемпион «Ф-1», нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 136 очками.

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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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