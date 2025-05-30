Сборная Англии по футболу посетит гонку «Гран-при Испании»

Сборная Англии по футболу вместе с главным тренером Томасом Тухелем посетит девятый этап «Гран-при Испании», сообщает GPblog.

Мероприятие пройдет 1 июня в Барселоне перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Андоррой.

Сейчас в личном зачете «Формулы-1» лидирует австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри с 161 очком. На втором месте — его британский напарник Ландо Норрис с 158 очками. Замыкает тройку сильнейших четырехкратный чемпион «Ф-1», нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 136 очками.