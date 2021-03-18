Сборная Англии огласила заявку на предстоящие матчи квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022.

Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Ник Поуп.

Защитники: Бен Чилэулл, Конор Коади, Эрик Дайер, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Фил Фоден, Джесси Лингард, Мейсон Маунт, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз.

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Олли Уоткинс.

25 марта сборная Англии сыграет с Сан-Марино, 28 марта англичане сыграют в гостях с Албанией, а 31 марта проведут домашний матч с Польшей.