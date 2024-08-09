Сборная Англии объявила имя временного главного тренера

Сборная Англии объявила о назначении Ли Карсли на должность исполняющего обязанности главного тренера.

50-летний специалист является наставником молодежной сборной Англии с лета 2021 года. В прошлом году Карсли привел команду к победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года.

В сентябре сборная Англии проведет матчи Лиги наций против Ирландии и Финляндии.

Гарет Саутгейт покинул национальную команду после завершения Евро-2024, в котором англичане уступили в финале Испании (1:2).