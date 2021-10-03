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Саутгейт считает, что Роналду может стать положительным примером для молодежи «Манчестер Юнайтед»

15:56
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о влиянии нападающего Криштиану Роналду на воспитанников «Манчестер Юнайтед».

«Прочитав за эти годы о том влиянии, которое Кантона оказал на молодежь, когда переехал на «Олд Траффорд», могу сказать, что Роналду точно повлияет на молодых англичан в «МЮ». Кантона влиял на игроков одним лишь своим присутствием и желанием прогрессировать.

Я уверен, что-то, как Роналду играет, живет, готовится, то, какую диету соблюдает, может стать лишь положительным примером для молодых игроков.

Они будут внимательно наблюдать и искать подсказки, чтобы понять, почему он стал таким игроком, и как ему удается так долго держать этот уровень", — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. 36-летний португалец в текущем сезоне провел за команду шесть матчей и забил пять мячей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

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Ф1 (-1)

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Обе забьют - да

15%

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ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

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29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/10/02/gareth-southgate-challenges-jack-grealish-start-scoring-goals/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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