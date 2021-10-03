Саутгейт считает, что Роналду может стать положительным примером для молодежи «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о влиянии нападающего Криштиану Роналду на воспитанников «Манчестер Юнайтед».

«Прочитав за эти годы о том влиянии, которое Кантона оказал на молодежь, когда переехал на «Олд Траффорд», могу сказать, что Роналду точно повлияет на молодых англичан в «МЮ». Кантона влиял на игроков одним лишь своим присутствием и желанием прогрессировать.

Я уверен, что-то, как Роналду играет, живет, готовится, то, какую диету соблюдает, может стать лишь положительным примером для молодых игроков.

Они будут внимательно наблюдать и искать подсказки, чтобы понять, почему он стал таким игроком, и как ему удается так долго держать этот уровень", — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. 36-летний португалец в текущем сезоне провел за команду шесть матчей и забил пять мячей.