Саутгейт разочарован травмой Джо Гомеса

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что его разочаровала травма защитника Джо Гомес. В среду стало известно, что игрок «Ливерпуля» может пропустить остаток сезона.

— Я не могу сказать вам, насколько серьезна травма, потому что ему еще не сделали сканирование, — цитирует Marca Саутгейта. — Что расстраивает, так это то, что он испытывал серьезную боль. Дело в том, что когда случилась травма, вокруг него никого не было. Сейчас нам просто нужно подождать и посмотреть, что покажет сканирование. Это не очень хорошая ситуация. Не можем делать предположений о точном характере травмы. Это невозможно, пока не увидим МРТ. Мы надеемся, насколько это возможно, и молимся, чтобы Джо не выбыл на долгий срок.