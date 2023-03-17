Саутгейт рассказал, почему не вызвал Стерлинга в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему он не вызвал в национальную команду форварда «Челси» Рахима Стерлинга.

Нападающий не попал в список из 25 футболистов, вызванных на матчи отборочного этапа Евро-2024 против Италии и Украины.

«Рахим Стерлинг не готов сейчас, вот и все. Я несомненно вызвал бы его, будь он в порядке», — приводит слова Саутгейта Фабрицио Романо.

Стерлинг пропустил матч 27-го тура АПЛ с «Лестером» (3:1) из-за мышечной травмы.

В текущем сезоне он сыграл за «Челси» 26 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.