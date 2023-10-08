Саутгейт прокомментировал вызов Хендерсона в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал вызов хавбека «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона в национальную команду.

«Его физические данные в порядке. В Саудовской Аравии игры не такие интенсивные, в том числе из-за жары. За матч у них бывает по две-три паузы на водопой — таков климат. Мы внимательно следим за Хендерсоном, как и за всеми остальными», — сказал Саутгейта журналистам.

В октябре сборная Англии сыграет против Австралии (13 октября) в товарищеском матче и проведет отборочный матч против Италии (17 октября).