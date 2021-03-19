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Саутгейт предложил вакцинировать футболистов

12:10
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о вакцинировании футболистов против коронавируса.

«Мы просим спортсменов оказаться в ситуациях, когда они с большей вероятностью могут заразиться коронавирусом, чем другие, и я думаю, что мы несем ответственность перед ними. Я никоим образом не предлагаю, чтобы футболисты опередили ключевых работников и учителей в вакцинировании, но мы приближаемся к тому моменту, когда это можно сделать. На самом деле футбол может позволить себе сэкономить деньги здравоохранения и самому купить вакцину. Футболистам приходится идти на некоторый риск, возвращаясь к семьям после матчей», — приводит слова Саутгейта BBC Sport.

25 марта сборная Англии сыграет с Сан-Марино, 28 марта англичане сыграют в гостях с Албанией, а 31 марта проведут домашний матч с Польшей.

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