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Сегодня, 13:04

Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гарет Саутгейт.
Фото AFP

Сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта.

53-летний специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане дважды завоевали серебряные медали на чемпионатах Европы (Евро-2020 и Евро-2024) и дважды выходили в полуфинал чемпионатов мира (ЧМ-2018 и ЧМ-2022).

14 июля Англия проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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4
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